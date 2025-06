Tango in strada per Gaza | Un abbraccio alla Palestina

Un passo di danza che diventa un gesto di speranza e solidarietà: a Napoli, circa duecento persone hanno trasformato via Toledo in una grande sala da ballo, unendo i cuori nella manifestazione “Un abbraccio per la Palestina”. Questa iniziativa spontanea della comunità tanguera napoletana ha dimostrato come l’arte possa essere un potente strumento di vicinanza e sostegno in tempi di crisi. La bellezza del tango si fonde con il desiderio di pace, lasciando spazio a un messaggio universale di umanità.

Circa duecento persone hanno sfilato oggi lungo via Toledo, a Napoli, ballando il tango come forma di solidarietà per la popolazione palestinese. L’iniziativa, intitolata “Un abbraccio per la Palestina”, è stata promossa dalla “comunità tanguera napoletana”, che ha diffuso l’appello sui social. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Tango in strada per Gaza: “Un abbraccio alla Palestina”

