Tamponamento nel centro abitato | auto si ribalta traffico bloccato

Un incidente nel cuore di Brindisi ha creato scompiglio: una Lancia Y si è ribaltata dopo un tamponamento coinvolgendo anche una Chevrolet Aveo e una Fiat Punto. Il traffico è completamente bloccato in via Cappuccini, vicino alla rotatoria di via Appia, causando disagi per pendolari e residenti. La scena, ancora sotto shock, solleva interrogativi sulla sicurezza stradale in zona: cosa si farà per prevenire futuri incidenti simili?

BRINDISI - Traffico in tilt in via Cappuccini nei pressi della rotatoria di via Appia a Brindisi: una Lancia Y si è ribaltata dopo un tamponamento. Tre in tutto le auto coinvolte, anche una Chevrolet Aveo e una Fiat Punto. La conducente della Lancia e il conducente della Chevrolet sono stati. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Tamponamento nel centro abitato: auto si ribalta, traffico bloccato

In questa notizia si parla di: tamponamento - auto - traffico - centro

Tamponamento fra tre auto, incidente a piazza Castronovo - Un tamponamento tra tre auto ha avuto luogo a piazza Castronovo intorno alle 12, fortunatamente senza feriti.

Incidente sulla A14 tra Pescara Sud e Lanciano: tamponamento tra camion e due auto, traffico paralizzato per chilometri Mattinata di caos lungo l'autostrada A14 nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Sud-Francavilla e Lanciano, in direzione Bari, dove si Vai su Facebook

Tamponamento nel centro abitato: auto si ribalta, traffico bloccato; Variante | Tamponamento tra due auto all'altezza di Livorno centro: ferito 18enne, traffico a rilento; Tamponamento sull’Asse Mediano, 2 feriti: incidente stradale ad Afragola, traffico impazzito.

Savona, tamponamento tra un Tir e un’auto: nessun ferito grave. Traffico in tilt in centro - Savona – Un tir ha toccato l'auto con due anziani coniugi a bordo, davanti alla fortezza del Priamar, in corso Mazzini, la principale arteria del traffico del centro di Savona, ed è scoppiato ... Come scrive ilsecoloxix.it

Tamponamento all’uscita della città: tre auto coinvolte. Traffico rallentato - L'articolo Tamponamento all’uscita della città: tre auto coinvolte. Lo riporta msn.com