Talk di Red Ronnie a Cesenatico | viaggio tra i retroscena e gli aneddoti dei protagonisti della musica

Red Ronnie a Cesenatico ci regala un talk coinvolgente tra retroscena e aneddoti dei protagonisti della musica mondiale. Tra scivoloni, commenti pungenti e un pizzico di nostalgia, l’evento si trasforma in una vera e propria lezione di musica e storia. Un’occasione unica per scoprire i segreti dietro le quinte e rivivere momenti indimenticabili, lasciandosi coinvolgere da un’esperienza che promette di lasciare il segno.

Una stoccata ad Elodie e Toni Effe (“Non saprei cosa chiedere a certi cantanti.”), un piccolo rimpianto destinato a far discutere (“Il mio Festival dell’Om avrei voluto organizzarlo a Cesenatico”) e poi due ore di lectio magistralis sulla storia della musica planetaria, dalle interviste. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Talk di Red Ronnie a Cesenatico: viaggio tra i retroscena e gli aneddoti dei protagonisti della musica

In questa notizia si parla di: cesenatico - musica - talk - ronnie

La musica blues di Ronnie Jones al Noi Lounge Music Club - 30 ed è dedicato alla musica blues, con protagonista Ronnie Jones (nella foto), uno dei cantanti e bluesman più originali. Secondo ilrestodelcarlino.it

Musica all’alba a Cesenatico - Il secondo appuntamento con la musica all’alba in battigia a Cesenatico è in calendario per domenica 7 luglio in Zona Cesarini (spiaggia libera di Villamarina). Si legge su corrierecesenate.it