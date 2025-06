Taglio del nastro per la prima Casa della comunità della provincia

Oggi, 20 giugno, si celebra un passo importante per la salute e il benessere della provincia: l’inaugurazione della prima Casa della Comunità di Vigonza, una struttura accogliente e facilmente accessibile che offrirà servizi sanitari e socio-sanitari di base. Un traguardo che segna l’inizio di un nuovo modello di assistenza, con venti strutture simili in arrivo tra Padova e provincia, grazie a un investimento complessivo di 39 milioni di euro.

E' un luogo fisico di prossimità e di facile individuazione che eroga servizi sanitari e socio-sanitari di base: taglio del nastro oggi 20 giugno per la casa della Comunità di Vigonza, prima di venti analoghe strutture realizzate tra Padova e provincia grazie a un finanziamento complessivo di 39.

Una via a Rita Paroni, il taglio del nastro. Prossimo appuntamento per la Politkovskaja - Un significativo tributo all'impegno e alla dedizione di Rita Paroni, storica ostetrica, è in arrivo a Udine con l'intitolazione di una nuova via a suo nome.

Inaugurata ora La Casa degli Animali #LAV con il taglio del nastro in compagnia del Sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, prima della visita alle varie aree con gli animali salvati dai maltrattamenti. Vai su X

Taglio del nastro al Trapezio di Santa Giulia: uno spazio per i cittadini sostenuto da Fondazione Cariplo. Tra i servizi l’armadietto per custodire oggetti mentre si corre. A disposizione pure utensili per lavori in casa Vai su Facebook

Modena, taglio del nastro alla nuova Casa della comunità e nuova ambulanza per il 118 - La struttura in viale Vittorio Veneto è intitolata a Ghassan Daya, medico di famiglia che ha speso la sua vita nell’assistenza sanitaria e nel volontariato ... sulpanaro.net scrive