Tac e risonanze in Puglia un algoritmo studia le prescrizioni ospedaliere | Il 43% risultano inappropriate

In Puglia, un innovativo algoritmo di intelligenza artificiale sta rivoluzionando la gestione delle prescrizioni mediche, identificando il 43% di esse come inappropriate. Sviluppato dall’Aress Puglia, questo strumento mira a ottimizzare gli esami diagnostici, garantendo maggiore efficacia e risparmio. Dopo una fase di addestramento approfondita, lo studio retrospettivo ha evidenziato potenzialità sorprendenti, aprendo la strada a un sistema sanitario più intelligente e sostenibile.

