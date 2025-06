SWITCHRilasciato Animal Crossing | New Horizons Design Pattern Editor 0.97.1

Animal Crossing: New Horizons continua a sorprendere, e con l’aggiornamento 0.9.7.1 dell’ACNH Design Pattern Editor, la creatività raggiunge nuove vette. Questo strumento avanzato permette ai giocatori di personalizzare ogni dettaglio dell’isola, dai vestiti alle decorazioni, con semplicità e precisione. Sia che tu voglia creare uno stile unico o condividere le tue creazioni con la community, questa versione apre un mondo di possibilità. Scopri come trasformare il tuo sogno insulare in realtà!

Animal Crossing: New Horizons è un gioco che permette ai giocatori di esprimere la propria creatività attraverso la personalizzazione dell’isola e degli oggetti. Uno degli strumenti più apprezzati è l’editor di modelli, che consente di creare disegni personalizzati per abiti, bandiere e decorazioni. Con ACNH Design Pattern Editor 0.9.7.1, gli utenti possono modificare i propri schemi di design in modo avanzato, offrendo funzionalità che vanno oltre quelle disponibili nel gioco base. Requisiti e Funzionamento. Questo software funziona esclusivamente con Nintendo Switch modificati (hacked) e richiede l’uso di JKSV per esportare i salvataggi, modificarli con l’editor e reimportarli nel gioco. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [SWITCH]Rilasciato Animal Crossing: New Horizons Design Pattern Editor 0.9.7.1

In questa notizia si parla di: animal - crossing - horizons - switch

