SWITCH Switch Theme Injector v4.81 & NXThemesInstaller 2.81 | Nuove Funzionalità e Miglioramenti

Se sei un appassionato di personalizzazione per Nintendo Switch, sarai felice di sapere che sono disponibili gli aggiornamenti di Switch Theme Injector (v4.8.1) e NXThemesInstaller (v2.8.1)! Questa nuova versione introduce importanti correzioni di compatibilità per supportare temi più vecchi sui firmware 20.0 e successivi, garantendo un'esperienza più stabile e versatile. Novità principali. 1. Supporto migliorato per temi vecchi. Le animazioni dei temi più datati non dovrebbero più causare crash nel menu home.. Nuove opzioni nella sezione Impostazioni per forzare la modalità compatibilità durante l'installazione dei temi.