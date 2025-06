Svolta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi? Cosa ha scoperto la commissione d' inchiesta

Una svolta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi emerge grazie alle recenti indagini della commissione parlamentare. Il presidente Andrea De Priamo sottolinea che la verità è nascosta tra le persone vicine alla giovane, suggerendo che i nuovi elementi potrebbero finalmente fare luce sul mistero. Un passo importante verso la giustizia, ma rimangono ancora molte domande senza risposta. La speranza di scoprire cosa sia realmente accaduto a Emanuela si fa più forte.

"Una cosa è certa: la verità è custodita da qualche persona che gravitava nel giro delle amicizie di Emanuela Orlandi". Lo dichiara all’Adnkronos il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, il senatore Andrea De Priamo. Il 22. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Svolta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi? Cosa ha scoperto la commissione d'inchiesta

