Svolta in vista per Bossetti? La decisione sui test del dna e l' indagine sulla morte di Yara

Una svolta decisiva scuote il caso Bossetti: per la prima volta, la difesa avrà accesso ai profili genetici di Yara Gambirasio e a un'enorme quantità di dati raccolti, tra cui circa 25.000 campioni e immagini in alta definizione degli indumenti. Questa decisione del Tribunale di Bergamo apre nuovi scenari nell’indagine sulla sua morte, spostando i confini della verità e della giustizia. La partita è ormai aperta e tutto può cambiare.

Cade un altro tabù. La difesa di Massimo Bossetti avrà a disposizione, per la prima volta, il profilo genetico di Yara Gambirasio e di tutti quelli raccolti (circa 25mila) per arrivare a identificare Ignoto 1, oltre alle foto in alta definizione degli indumenti che indossava la vittima. Lo ha deciso il Tribunale di Bergamo rendendo così esecutivo il provvedimento del 27 novembre 2019 della Corte di Assise. L'autorizzazione arriva a sei anni dalla richiesta degli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini e seppure non è l'accesso all'analisi dei reperti è un permesso che potrebbe risultare fondamentale in vista dell'eventuale richiesta di revisione del processo.

