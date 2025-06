Svolta epocale nel calcio | Arbitri come pubblici ufficiali Stesse pene per chi li aggredisce

Una svolta storica nel calcio italiano sta per rivoluzionare il rispetto e la sicurezza negli stadi. Il Ministro Andrea Abodi ha annunciato che gli arbitri saranno riconosciuti come pubblici ufficiali, con pene uguali per chi li aggredisce. Una decisione che segna un passo deciso contro la violenza e rafforza l’autorità dei fischietti in campo. Questa riforma promette un nuovo capitolo di civiltà e rispetto nel mondo del calcio.

L’annuncio sui fischietti è arrivato dal Ministro dello Sport, Andrea Abodi, che ha parlato in conferenza stampa Svolta epocale per il calcio italiano. Ad annunciarla è stata il Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi. All’interno del DI Sport, passato in CdM, oggi, c’è una norma sugli arbitri davvero importante. (LaPresse) – Calciomercato.it “Si tratta della norma sugli arbitri e tutte le figure tecniche che assicurano la regolaritĂ della competizione – riporta il sito de La Gazzetta dello Sport -. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Svolta epocale nel calcio: “Arbitri come pubblici ufficiali. Stesse pene per chi li aggredisce”

