Svimez | il Sud cresce più del Nord ma le paghe reali sono basse

Il Mezzogiorno, grazie alle recenti stimolazioni del PNRR, mostra segnali di crescita più vivaci rispetto al Nord, ma le retribuzioni reali restano ancora troppo basse. Questa dinamica solleva una domanda cruciale: come tradurre questa ripresa in un benessere diffuso per i cittadini? Per farlo, bisogna affrontare con decisione il nodo delle retribuzioni, punto chiave per sostenere uno sviluppo davvero equo e duraturo nel Sud Italia.

La spinta del Pnrr fa crescere il Mezzogiorno ma c'è il nodo retribuzioni

