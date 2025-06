Sventata un’occupazione abusiva Notte incandescente alle case Aler

Una notte intensa e tumultuosa a Magenta, dove il quartiere Aler di via Toti è stato teatro di un tentativo di occupazione abusiva. Pattuglie dei carabinieri sono intervenute tempestivamente, sventando l’assalto e riportando la calma tra i residenti preoccupati. La vicenda rimane un esempio di come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia fondamentale per garantire sicurezza e tranquillità. La comunità attende ora risposte e soluzioni concrete.

Una notte movimentata. Via vai di pattuglie di carabinieri. Urla e schiamazzi. Ancora alta la tensione nel quartiere Aler di via Toti a Magenta. A creare trambusto, un tentativo di occupazione abusiva avvenuto presso una delle abitazioni lasciate vuote. La tentata incursione si è verificata l’altra notte ed è stata sventata dal pronto intervento dei carabinieri. Sono stati i residenti, preoccupati per quanto stava succedendo, a chiamare immediatamente il 112, allertando le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute diverse volanti dei carabinieri, che si sono recate rapidamente sul luogo dell’episodio, a ridosso della linea ferroviaria e dove già in passato si erano verificate delle occupazioni abusive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sventata un’occupazione abusiva. Notte incandescente alle case Aler

