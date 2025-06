Sveglia a suon di schiaffi pazienti picchiati e costretti a letto a Luserna San Giovanni | I maltrattamenti erano quotidiani

Uno scenario scioccante emerge dalla comunità Mauriziana di Luserna San Giovanni, dove i maltrattamenti quotidiani ai danni di persone disabili sono ormai all’ordine del giorno. Tra schiaffi, costrizioni e violenze, la dignità di questi pazienti è stata calpestata senza pietà. È fondamentale portare alla luce queste atrocità per proteggere i più vulnerabili e garantire che giustizia venga fatta.

All'indomani degli arresti tra il personale della comunità Mauriziana di Luserna San Giovanni, emerge un quadro sempre più preoccupante sui maltrattamenti avvenuti all'interno della struttura. Qui vive una quarantina di persone disabili. Alcune di loro, in passato, hanno commesso reati, ma non.

