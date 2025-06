Svaligiano auto dii turisti nella folle fuga cercano di investire un poliziotto

Un inseguimento mozzafiato si è svolto a Ostia, dove una coppia di ladri ha svaligiato un'auto di turisti americani, tentando di colpire un agente in fuga. La scena da film si è conclusa con l'arresto degli autori, un uomo e una donna di 40 e 38 anni, che ora dovranno rispondere delle loro azioni davanti alla legge. La rapidità e la determinazione delle forze dell'ordine hanno portato alla cattura di questi pericolosi malviventi, dimostrando come il rispetto della sicurezza pubblica sia prioritario.

Hanno svaligiato l'auto di una famiglia americana, a Ostia. Poi sono scappati e nella fuga hanno messo hanno cercato di investire un poliziotto. Alla fine, la coppia - un uomo e una donna di 40 e 38 anni - è stata arrestata. Inseguimento da film a Ostia Secondo quando appreso, i due. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Svaligiano auto dii turisti, nella folle fuga cercano di investire un poliziotto

In questa notizia si parla di: auto - fuga - investire - poliziotto

