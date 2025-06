Supplenze 2024 25 docenti INTERPELLI per corsi di recupero e scuola di infanzia AGGIORNATO

Se sei un docente in cerca di opportunità per l'anno scolastico 2024/25, le ultime novità sugli interpelli offrono importanti possibilità di supplenze, specialmente per i corsi di recupero, la scuola dell'infanzia e gli Esami di Stato. Con le regole aggiornate dall’OM n. 88/2024, il panorama delle supplenze si amplia ancora, garantendo opportunità concrete per chi desidera rimanere nel mondo della scuola. Scopri di più su come partecipare e quali sono le procedure.

Concluse le lezioni dell'anno scolastico 202425, gli interpelli per la ricerca di docenti interessa ancora gli Esami di Stato, la scuola di infanzia e i corsi di recupero per studenti con giudizio sospeso. Le regole sono quelle stabilite dall'OM n. 882024. L'articolo Supplenze 202425 docenti, INTERPELLI per corsi di recupero e scuola di infanzia AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

