Superman | Una marea di poster dal nuovo film DC

di poster dei personaggi italiani, un vero e proprio spettacolo visivo che svela nuovi dettagli e anticipa l’epico ritorno di Superman sul grande schermo. Prepariamoci a vivere un’avventura emozionante, tra azione, superpoteri e sorprese inaspettate. Superman sarà il protagonista di un film che promette di ridefinire il futuro dell’universo DC e di catturare il cuore di tutti gli spettatori.

Warner Bros. Pictures ha condiviso con la rete i nuovissimi characters poster italiani di Superman, il film DC in arrivo nelle sale da luglio. Tra i film più attesi di questo 2025, il primo in live-action del rinato DC Universe firmato James Gunn e Peter Safran, Superman continua il suo viaggio che lo porterà a mostrarsi al grande pubblico a partire dal 9 luglio (anche in IMAX). Per l’occasione, quest’oggi sono stati disponibili le versioni italiane dei poster dei protagonisti già mostrati nei giorni scorsi qui sulle nostre pagine. I poster riguardano: Superman (David Corenswet), il cane Krypto, Hawkgirl (Isabela Merced), Guy Gardner (Nathan Fillion), Mr. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Superman | Una marea di poster dal nuovo film DC

