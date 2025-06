Superman | la reazione entusiastica dei fan a una prima proiezione e il poster che omaggia Christopher Reeve

Le prime immagini del nuovo Superman di James Gunn hanno acceso l’entusiasmo dei fan, che si sono lasciati travolgere da reazioni positive e commenti entusiasti. Durante un’anteprima di 30 minuti a Manila, il tour stampa mondiale ha regalato emozioni forti, accompagnate da un poster omaggio a Christopher Reeve. La passione per l’Uomo d’Acciaio si riscopre più viva che mai: il futuro del supereroe è ormai alle porte e promette grandi sorprese.

Si è tenuta nelle scorse ore una piccola anteprima di 30 minuti del nuovo film di James Gunn e sono già fioccate online le prime reazioni Il tour stampa mondiale di Superman ha preso il via ieri nelle Filippine, con circa 30 minuti di filmati del film proiettati durante un evento per i fan a Manila, al quale hanno partecipato il regista James Gunn e le star David Corenswet e Rachel Brosnahan. Da quello che possiamo dedurre, si trattava di scene tratte dalla parte iniziale del film (anche se non proprio l'inizio) e, non troppo sorprendentemente, non presentava alcuna rivelazione importante. Sono però trapelate alcune reazioni dei fan che hanno assistito alla proiezione, e sono tutte molto positive. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman: la reazione entusiastica dei fan a una prima proiezione e il poster che omaggia Christopher Reeve

