James Gunn, regista di Superman, ha deciso di eliminare una scena controversa, molto criticata sui social, che ritraeva l'Uomo d'Acciaio in volo. La decisione dimostra come il regista sia attento alle opinioni dei fan e desideri creare un film che piaccia veramente a tutti. Dopo il primo trailer e il promo TV, Gunn ha scelto di ascoltare le critiche, affinché il nuovo Superman possa brillare al cinema.

James Gunn, ha rivelato che l'immagine dell'Uomo d'Acciaio in volo, diventata virale perché ritenuta 'buffa e ridicola', non apparirà nel film in uscita il 9 luglio. Non si può dire che James Gunn non sia attento al parere dei fan. Dopo le reazioni al primo trailer e del promo tv lanciato a gennaio, il regista ha cancellato una scena di Superman per via delle critiche ricevute sui social media. L'inquadratura in questione era un primo piano del volto di Superman mentre si risolleva da un avvitamento per evitare delle rocce, ma molti fan hanno puntato il dito contro l'espressione "buffa" del personaggio, mentre altri hanno sottolineato come gli effetti visivi lo facessero apparire innaturalmente immobile, mentre i capelli e il mantello si muovevano al vento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman, James Gunn ha cancellato la scena più criticata sui social media: "Non piaceva nemmeno a me"

