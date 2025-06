Suo figlio è stato arrestato servono soldi per la cauzione | si finge poliziotto e truffa anziano di 100 anni

Una truffa crudele e ingegnosa ha colpito un anziano di 100 anni, vittima di una falsa chiamata che gli ha fatto credere che suo figlio fosse in custodia. Il truffatore, fingendosi un poliziotto, ha convinto l’anziano a consegnare denaro per la cauzione, poi si è dato alla fuga. I Carabinieri di Poggiorsini hanno ora catturato il responsabile: scopriamo come sono intervenuti per fermare questa minaccia.

Si è finto un poliziotto, ha raggirato un anziano di 100 anni dicendogli di consegnare il denaro necessario per pagare la cauzione del figlio e si è dato alla fuga. I Carabinieri di Poggiorsini hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Bari, nei confronti di un uomo di 48 anni per truffa aggravata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

