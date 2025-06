Summit Italia-Ue-Africa ecco progetti e accordi di cooperazione

Il summit Italia-Ue-Africa ha segnato un passo decisivo verso una cooperazione più stretta e strategica, rafforzando il legame tra le parti attraverso progetti concreti e accordi che puntano a favorire la crescita sostenibile e la resilienza del continente africano. In un momento cruciale, Italia e Europa ribadiscono il loro impegno condiviso, promuovendo iniziative che aprono nuove prospettive di sviluppo e partnership durature. È quanto emerge dalla dichiarazione congiunta che traccia il cammino futuro di questa alleanza vitale.

L'Italia e la Commissione Europea hanno "ribadito il loro partenariato strategico nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa e della strategia Global Gateway dell'Ue per collaborare con l'Africa e realizzare la visione condivisa di crescita sostenibile, resilienza e cooperazione reciprocamente vantaggiosa". E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta diffusa al termine del summit "Il Piano Mattei per l'Africa e il Global Gateway: uno sforzo comune con il continente africano" a Roma. All'evento hanno partecipato autorità africane di Angola, Repubblica Democratica del Congo, Tanzania e Zambia, tra cui il presidente della Commissione dell'Unione Africana.

A Villa Doria Pamphilj, Roma, prende il via il vertice "Il Piano Mattei per l'Africa e Global Gateway", un fondamentale passo verso una collaborazione più stretta tra Europa e Africa.

