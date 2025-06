Summer School di IA e scienze della vita | a Volterra la seconda tappa del progetto

A Volterra, il cuore della Toscana, si è appena conclusa la seconda tappa della quinta edizione della Summer School di Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita. Un’occasione unica per giovani talenti di immergersi nelle frontiere dell’innovazione e della ricerca, formando i leader del domani in settori in rapido sviluppo. Questa esperienza rappresenta un passo fondamentale verso un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato, aprendo nuove prospettive per le prossime generazioni.

Volterra, 20 giugno 2025 – Si è conclusa a Volterra la seconda tappa della quinta edizione della Summer School di Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita, il progetto promosso da Fondazione SAIHUB, grazie al contribuito di Fondazione Monte dei Paschi di Siena con il coordinamento operativo di Fondazione VITA - ITS (Istituto Tecnologico Superiore) “Nuove tecnologie della vita”, e dedicato alla formazione delle nuove generazioni nei settori più innovativi delle Life Sciences. Dopo l’avvio a Siena, gli studenti degli istituti superiori del territorio volterrano hanno vissuto un’esperienza formativa concreta all’interno degli spazi della SIAF – Scuola Internazionale di Alta Formazione di Volterra, a stretto contatto con le tecnologie che stanno trasformando il mondo delle scienze della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Summer School di IA e scienze della vita: a Volterra la seconda tappa del progetto

