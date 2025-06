Summer camp ‘Ragazze digitali’ al via nelle sedi universitarie

È partito il summer camp ‘Ragazze Digitali’, un’esperienza emozionante e formativa che coinvolge oltre 80 giovani talenti di III e IV superiore nei campus di Cesena, Forlì e Rimini. Questa iniziativa innovativa, sostenuta dal Programma regionale FSE+ 2021-2027 e promossa da Ser.In.Ar., mira a promuovere l’empowerment femminile nel mondo digitale. Un’occasione imperdibile per le future protagoniste della tecnologia—e il successo delle iscrizioni ne è la prova!

Boom di iscrizioni ai summer camp 'Ragazze Digitali' che hanno preso il via con la partecipazione di 81 ragazze di III e IV superiore, suddivise tra i Campus universitari di Cesena (con due progetti), Forlì e Rimini. L'iniziativa, realizzata grazie al Programma regionale FSE+ 2021-2027 della Regione Emilia Romagna e promossa da Ser.In.Ar., in collaborazione con Art-ER e con il Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria dell' Università di Bologna, si svolge presso i Campus Universitari delle città coinvolte per un totale di 50 ore (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00). "Siamo molto soddisfatti – spiega la prof.