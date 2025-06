Sul palco di Roma tutti i cantanti del momento Da Noemi ad Annalisa fino al vincitore di Sanremo Giovani Settembre

Preparati a vivere una serata indimenticabile con il meglio della musica italiana sul palco di Roma! Dopo il successo della prima notte, Tim Summer Hits 2025 continua a stupire, portando sul palco star come Noemi, Annalisa e il vincitore di Sanremo Giovani. Condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, l’evento promette emozioni, interviste esclusive e contenuti dietro le quinte. Non perdere l’appuntamento su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay: la musica italiana in tutto il suo splendore aspetta solo te!

D opo il successo della prima serata, prosegue stasera 20 giugno e sempre su Rai 1 alle 21.30 l’appuntamento con Tim Summer Hits 2025, lo show con il meglio della musica italiana. Condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, la seconda serata sarĂ anche in simultanea su Rai Radio2, con le interviste esclusive e contenuti dal dietro le quinte di Carolina Di Domenico, e su RaiPlay. Andrea Delogu, le vacanza in Senza veli alle Maldive sono. in libertĂ ! X Leggi anche › “Tim Summer Hits 2025” a Piazza del Popolo e poi su Rai 1: da Achille Lauro a Olly, 80 artisti divisi in 4 serate Tim Summer Hits 2025 su Rai 1, artisti e orario. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sul palco di Roma tutti i cantanti del momento. Da Noemi ad Annalisa fino al vincitore di Sanremo Giovani Settembre

In questa notizia si parla di: palco - roma - tutti - cantanti

Olly infiamma Roma: “Contento della scelta su Eurovision”. Emma a sorpresa sul palco – Video - Olly accende Roma con entusiasmo durante la prima tappa del suo tour "Lo rifarò, lo rifaremo". Svelando la sua soddisfazione per la scelta all'Eurovision, sorprende il pubblico con la presenza di Emma sul palco.

Sul palco di Roma tutti i cantanti del momento. Da Achille Lauro a Ghali fino alla stellina del rap Anna Pepe Vai su Facebook

Tim Summer Hits 2025: tutti i cantanti in piazza del Popolo; I cantanti al concerto del primo maggio a Roma 2025: Achille Lauro, Elodie, Giorgia e Lucio Corsi; Concerto Capodanno a Roma, Mahmood e Mara Sattei si ritirano per solidarietĂ a Tony Effe: forfait di tutti i c.

Rock in Roma 2025, il cartellone completo dei cantanti sul palco quest’estate - Sta per partire l’edizione 2025 del festival di musica dal vivo tra i più famosi, storici e amati dagli artisti e soprattutto da milioni di fan di ogni genere, Rock in Roma. Da msn.com

Tim Summer Hits 2025: i cantanti della seconda serata, da Alfa a Tropico - Da Piazza del Popolo a Roma torna Tim Summer Hits, con Carlo Conti e Andrea Delogu. gazzetta.it scrive