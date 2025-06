Sul Corno Grande con scarpe inadeguate scivola rovinosamente su una lingua di neve

L’avventura sul Corno Grande si trasforma in un brivido when un escursionista ucraino scivola su una lingua di neve, rischiando seriamente. A causa delle scarpe inadeguate, la caduta diventa rovinosamente rischiosa, richiedendo l’intervento tempestivo dell’elicottero del Soccorso Alpino. La sua operazione di recupero, conclusasi alle 19 di venerdì 20 giugno, testimonia quanto la prudenza sia fondamentale in montagna, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Un escursionista di nazionalità ucraina si è infortunato mentre era sul Corno Grande del Gran Sasso nella giornata di venerdì 20 giugno. A recuperarlo è stato l’elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese. Intorno alle ore 19 si sono concluse le operazioni di recupero di un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Sul Corno Grande con scarpe inadeguate scivola rovinosamente su una lingua di neve

In questa notizia si parla di: corno - scarpe - inadeguate - scivola

Sul Corno Grande con scarpe inadeguate scivola rovinosamente su una lingua di neve - Il soccorso alpino e speleologico Abruzzo è intervenuto sul Gran Sasso per recuperare un escursionista ucraino che ha riportato traumi multipli ... Secondo ilpescara.it

Scarpe inadeguate: escursionista rodigino scivola sul ghiaccio per 150 metri - , 30 anni, di Rovigo, stava salendo con due amici verso la forcella per poi proseguire verso il Rifugio Vandelli. Riporta ilgazzettino.it