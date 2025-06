Suicidio assistito via libera dalla Camera dei Comuni per adulti con meno di 6 mesi di vita

Una svolta storica si sta delineando nel panorama internazionale sul fine vita: mentre l'Italia resta immobile e il governo impugna la legge toscana, Londra ha dato il via libera definitivo alla proposta di legalizzare il suicidio assistito per i malati terminali adulti. Un passo importante che potrebbe aprire nuove battaglie e riflessioni etiche, lasciando tutti con un interrogativo fondamentale: fino a che punto siamo disposti a spingerci nella tutela delle scelte individuali sulla propria vita?

Mentre in Italia il Parlamento è fermo e il governo ha impugnato la legge della Toscana sul fine vita, è arrivato a Londra il via libera finale della Camera dei Comuni britannica sulla proposta di legge destinata a legalizzare per la prima volta il diritto dei “malati terminali” adulti al suicidio assistito: iniziativa già approvata in prima lettura dei deputati nel novembre scorso, con 330 sì e 275 no, ma non senza forti divisioni bipartisan in seno ai vari partiti e nella società. Il testo del Terminally Ill Adults (End of Life) Bill – che riguarda Inghilterra e Galles – ha incassato oggi 314 voti a favore 291 contrari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Suicidio assistito, via libera dalla Camera dei Comuni per adulti con meno di 6 mesi di vita

