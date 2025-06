Sui pedali contro il cancro e in memoria del prof Dino Amadori e Ercole Bandini | i Messaggeri della Ricerca arrivano a Palazzo Chigi

Sui pedali contro il cancro e in memoria del prof Dino Amadori ed Ercole Bandini, i Messaggeri della Ricerca portano il loro messaggio a Palazzo Chigi. L’edizione 2025, ricca di emozioni e solidarietà , ha rafforzato l’impegno nella lotta contro il tumore, coinvolgendo migliaia di appassionati e sostenitori. Un gesto di speranza che dimostra come la ricerca possa fare la differenza, un passo alla volta.

Si è conclusa con una grande emozione l’edizione 2025 dei Messaggeri della Ricerca, l’iniziativa nata per sensibilizzare e promuovere la raccolta fondi a sostegno della ricerca oncologica dell’Irst Dino Amadori Irccs di Meldola. L'impresa, ideata da Daniele Avolio e fin da subito sostenuta dal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Sui pedali contro il cancro e in memoria del prof Dino Amadori e Ercole Bandini: i Messaggeri della Ricerca arrivano a Palazzo Chigi

In questa notizia si parla di: ricerca - dino - amadori - messaggeri

A MONTEFIASCONE SARANNO ACCOLTI IL 12 GIUGNO ORE 17.00 PRESSO LA ROCCA DEI PAPI Tornano in sella i Messaggeri della ricerca, torna l’impresa sportiva e solidale ideata da Daniele Avolio e sostenuta dal prof. Dino Amadori. L’avventura, all Vai su Facebook

Sui pedali contro il cancro e in memoria del prof Dino Amadori e Ercole Bandini: i Messaggeri della Ricerca arrivano a Palazzo Chigi; “I Messaggeri della Ricerca”, l’evento dell’istituto romagnolo per lo studio dei tumori “Dino Amadori”; I ’Messaggeri della ricerca’. In bici per aiutare i malati di tumore: Dedicato ad Amadori e Baldini.

In bici per la ricerca oncologia. In città tappa dei messaggeri - Nel loro tour, partito da Forlì per raggiungere Roma, sono stati accolti ... Segnala msn.com

I ’Messaggeri della ricerca’. In bici per aiutare i malati di tumore: "Dedicato ad Amadori e Baldini" - 2011 da un’idea di Daniele Avolio insieme al professor Dino Amadori, all’epoca direttore scientifico dell’Irst, per ... Da msn.com