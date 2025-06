Sui banchi pure il Campione italiano di matematica.

sui banchi anche il campione italiano di matematica. Era più temuta della prima prova e i timori verso il secondo test d’indirizzo si sono concretizzati. Argomenti inesplorati nell’ultimo anno, che richiedevano una grande capacità di ragionamento, hanno messo in difficoltà molti maturandi. "Mi aspettavo qualcosa di più abbordabile rispetto alle tracce di ieri", commenta Luca Superti, studente del Liceo Scientifico e aspirante economista. La sfida è stata impegnativa, ma ora è il momento di rimboccarsi le maniche e guardare avanti.

Era più temuta della prima prova e i timori che qualcuno nutriva nei confronti del secondo test della maturità, quello d’indirizzo, si sono concretizzati. Argomenti non affrontati nell’ultimo anno e su cui bisognava ragionare tanto hanno messo in crisi alcuni maturandi. "Mi aspettavo qualcosa di più abbordabile rispetto alle tracce di ieri – dice Luca Superti, maturando del Liceo scientifico, già iscritto a Economia – Invece i due problemi erano tosti e bisognava metterci un bel po’ di testa. Ho consegnato un po’ prima del solito perché stavo andando in confusione, ho pensato che continuare a leggere il testo non sarebbe stato opportuno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it