SUGAR TAX | BENE IL RINVIO UN SEGNO DI GRANDE COERENZA DEL GOVERNO

Il rinvio della sugar tax rappresenta un segnale di grande coerenza da parte del governo, che dimostra attenzione alle esigenze del settore alimentare e delle imprese italiane. Con questa decisione, si apre una prospettiva di maggiore stabilit√† e dialogo tra le parti. Paolo Mascarino di Federalimentare ha commentato positivamente la scelta, sottolineando come questo passo possa favorire un percorso pi√Ļ equilibrato e sostenibile.

In merito al rinvio dell'entrata in vigore della "sugar tax" decisa oggi dal Governo, il Presidente di Federalimentare, Paolo Mascarino, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Accogliamo con favore la notizia del rinvio della sugar tax, che proroga al 1° gennaio 2026 l'introduzione di questa impo.

