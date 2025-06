Successo travolgente per la sesta Notturna del Campanile a Casalbordino

La sesta Notturna del Campanile a Casalbordino si conferma un evento imperdibile, attirando appassionati da ogni dove e creando un’atmosfera di entusiasmo contagioso. La collaborazione tra i Runners Casalbordino e l’amministrazione comunale ha reso questa edizione ancora più speciale, dimostrando come lo sport possa unire comunità e promuovere valori di spirito di squadra e benessere. Un successo che si ripete, con il cuore che batte forte per la corsa e la solidarietà.

La Notturna del Campanile si è imposta all'attenzione con un successo strabiliante per la sesta volta a Casalbordino. Il sodalizio podistico Runners Casalbordino ha lavorato in perfetta sinergia con l'amministrazione comunale, partner istituzionale di riferimento per l'organizzazione di un.

