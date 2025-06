Su Utic ex Eca e Negri Sud a Lanciano è sceso il silenzio | Marongiu Pd incalza Regione e Comune

Sono momenti cruciali per il nostro sistema sanitario, e la città di Lanciano merita risposte chiare e concrete. La domanda di Marongiu mette in evidenza le criticità e l’urgenza di interventi mirati, affinché i servizi di Utic, Rianimazione ed ex Eca tornino a essere punti di riferimento affidabili per la comunità. È giunto il momento di passare dalle parole ai fatti, per garantire una sanità più forte e vicina ai cittadini.

“UticRianimazione, ex Eca, ospedale e territorio: che risposte abbiamo per la città?”. È la provocatoria domanda del consigliere comunale Leo Marongiu, che chiede conto a Regione e Comune di Lanciano su alcune questioni irrisolte riguardo ai servizi sanitari sul territorio frentano. “Sono. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - “Su Utic, ex Eca e Negri Sud a Lanciano è sceso il silenzio”: Marongiu (Pd) incalza Regione e Comune

