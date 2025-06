Studenti divisi sullo stop ai telefoni in classe | Proibire non risolve il problema Scelta giusta è una distrazione

L'ultima decisione di limitare l’uso dei cellulari in tutte le scuole italiane ha suscitato dibattiti tra studenti, insegnanti e genitori. La misura, motivata dal desiderio di ridurre le distrazioni e migliorare l’attenzione in classe, ha diviso le opinioni: alcuni la considerano una scelta saggia, altri un'ulteriore restrizione. Ma è davvero questa la strada migliore per affrontare il problema?

Dopo l'ultima restrizione dell'11 luglio 2024 rivolta ai ragazzi fino ai 14 anni, lo stop ai cellulari in classe si è esteso anche per gli istituti superiori. Lo ha deciso il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, con una circolare pubblicata e diffusa a tutte le scuole imponendo il.

