studenti a lezione di musica lirica

Un’esperienza unica che ha trasportato i piccoli talenti nel cuore dell’arte lirica, dimostrando come la passione e l’impegno possano aprire le porte di mondi straordinari. La partecipazione degli studenti della primaria Da Vinci al progetto ‘Scuola Incanto’ è un esempio di eccellenza educativa e culturale, che valorizza il talento dei giovani e rafforza il patrimonio musicale del nostro territorio. E questo è solo l’inizio di una meravigliosa avventura artistica.

Anche il Comune plaude all'impegno dell' Istituto comprensivo Sanzio-Centro, che ha rappresentato Falconara in occasione del progetto 'Scuola Incanto': i bambini della elementare Da Vinci sono infatti saliti sul palco del Teatro Pergolesi di Jesi per portare in scena, insieme a cantanti e attori professionisti, l'opera 'Il barbiere di Siviglia' di Gioachino Rossini, durante la rassegna che ha coinvolto oltre 800 studenti da tutta la provincia. Insieme a quella di Castelferretti, hanno partecipato scuole di Jesi, Senigallia, Fabriano e Cingoli. Oltre all'impegno dei bambini è stato sottolineato quello delle insegnanti, che durante l'anno scolastico attraverso un laboratorio hanno guidato gli alunni all' educazione musicale e teatrale con il supporto di cantanti lirici, permettendo agli alunni di apprezzare l'opera di Rossini e di diventarne protagonisti.