Stroncato da un malore mentre lavora nei campi | il caso finisce in Parlamento

Un tragico episodio ha acceso i riflettori sulla sicurezza sul lavoro nel settore agricolo: un giovane bracciante di soli 30 anni ha perso la vita a causa di un malore mentre era impegnato nei campi di San Felice a Cancello. La vicenda, sollevata dall'On. Soumahoro, ha portato il caso all’attenzione dei ministri Calderone e Lollobrigida, che ora sono chiamati a intervenire per garantire tutele e prevenzione. Una triste realtà che richiede risposte immediate e concrete.

Finisce all’attenzione dei ministri del Lavoro e dell’Agricoltura, Maria Elvira Calderone e Francesco Lollobrigida, il caso del bracciante 30enne morto dopo un malore mentre stava lavorando nei campi a San Felice a Cancello. Il parlamentare del gruppo Misto Aboubakar Soumahoro, infatti, ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Stroncato da un malore mentre lavora nei campi: il caso finisce in Parlamento

