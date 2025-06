Street tutor | La sperimentazione andrà avanti

Dopo le tensioni recenti, Monza si appresta a riprendere il cammino con rinnovato entusiasmo: la sperimentazione degli Street Tutor, un progetto innovativo di guardiania privata, prosegue con determinazione. Con un clima più disteso e un vertice sulla sicurezza convocato con tutte le forze di maggioranza, si apre una nuova fase di collaborazione e fiducia, segnando un passo importante verso città più sicura e coinvolgente.

Dopo le tensioni, nella maggioranza di centrosinistra torna un clima più disteso. Un vertice sulla sicurezza, convocato con tutte le forze che sostengono il sindaco Paolo Pilotto - e già programmato da prima -, ha chiarito la linea sull'introduzione degli Street tutor, allentando, almeno in parte, la tensione scoppiata dopo le proteste di LabMonza. Il risultato è chiaro: la sperimentazione degli otto operatori privati di guardiania – distribuiti in due squadre da quattro – andrà avanti fino al 2 agosto, come inizialmente previsto. Gli Street tutor, presenti il venerdì e il sabato sera nei punti caldi della città – dal centro storico alla stazione –, non svolgono compiti repressivi, ma di presidio e dissuasione civica.

