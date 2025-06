Streaming illegale col pezzotto arrivano le prime condanne Seimila utenti rischiano 5mila euro di multa

Lo streaming illegale col “pezzotto” sta facendo tremare l’Italia: seimila utenti rischiano multe fino a 5.000 euro, mentre due presunti membri di una delle più grandi centrali IPTV sono stati condannati. Questo importante passo avanti nella lotta contro la pirateria segna un punto di svolta per l’industria dei contenuti. Scopriamo insieme come le autorità intensificano gli sforzi per tutelare creatori e consumatori. Continua a leggere.

Condannati due dei presunti appartenenti all'organizzazione che gestiva una delle più grandi centrali Iptv d'Italia; il processo è relativo all'inchiesta sfociata nelle misure cautelari nel dicembre 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it

