Un episodio che mette ancora una volta in luce le criticità della sicurezza urbana nella nostra città. In pieno giorno e davanti agli occhi di tutti, episodi come questi minano la tranquillità dei cittadini e richiedono interventi immediati. È ora di reagire e di rafforzare le misure di prevenzione per garantire a tutti un ambiente più sicuro e sereno.

Ennesimo scippo in Barriera di Milano, in pieno giorno. Erano circa le 9:30 di venerdì 20 giugno quando, una donna di circa 50 anni, attraversando via Renato Martorelli, si è vista strappare via il cellulare dalle mani da parte di un uomo che, in bicicletta, si è dato poi alla fuga. Un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Strappa il telefono dalle mani, poi scappa via in bicicletta: ennesimo scippo in pieno giorno in Barriera

