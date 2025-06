Stramaccioni su Chivu | Contro il Monterrey ha fatto bene ecco cosa c’è da migliorare contro l’Urawa

Andrea Stramaccioni elogia Cristian Chivu per la sua prestazione contro il Monterrey, sottolineando come abbia dimostrato sicurezza e maturità in campo. L'ex allenatore dell'Inter ritiene che questa sia una buona base su cui costruire, ma anche che ci siano ancora margini di miglioramento, soprattutto in vista della prossima sfida contro l’Urawa. La strada è tracciata: ora è il momento di affinare i dettagli per portare l’Inter a nuovi successi.

Andrea Stramaccioni ha commentato la prima uscita dell’Inter di Chivu. Le sue dichiarazioni rilasciate a La Repubblica sul nostro sito. Intervistato da La Repubblica, l’ex allenatore dell’ Inter Andrea Stramaccioni ha commentato la prima uscita di Chivu contro il Monterrey. Il match è finito 1-1 e il commentatore ne ha parlato così. PRIMA USCITA – «Secondo me Cristian ha fatto bene. L’Inter è entrata in campo con un atteggiamento molto positivo, ha cercato di imporre ritmo e gioco fin dal primo minuto e ha fatto un buon primo tempo». LATI POSITIVI – «Mi è piaciuto come ha gestito i momenti più complicati della gara, sfruttando le pause per dissetarsi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stramaccioni su Chivu: «Contro il Monterrey ha fatto bene, ecco cosa c’è da migliorare contro l’Urawa»

