Strage in Niger | 34 soldati uccisi in un attacco dell’Isis a Banibangou

Una tragedia scuote il Niger: 34 soldati uccisi e 14 feriti in un feroce attacco di ISIS a Banibangou, nel cuore del Sahel. La violenza estrema mette in evidenza la crescente minaccia dell’estremismo nella regione, segnando uno dei momenti più critici per le forze di sicurezza del Paese. Questo attacco rappresenta un campanello d’allarme sulla stabilità dell’area e sulla lotta contro il terrorismo internazionale.

Un attacco di estrema violenza ha colpito la città di Banibangou, nel Niger occidentale, causando una strage con la morte di 34 soldati e il ferimento di altri 14 militari. A riferirlo è il ministero della Difesa del Niger, confermando che si tratta di uno degli assalti più gravi subiti dalle forze di sicurezza del Paese negli ultimi mesi. L'azione è stata attribuita al gruppo jihadista Stato Islamico nel Sahel, attivo nell'area al confine con il Mali. Secondo fonti ufficiali e media internazionali, gli scontri sono stati di una violenza eccezionale. L'attacco si è sviluppato su due fronti, con gruppi armati che hanno colpito simultaneamente i campi della Guardia Nazionale, la prefettura e le postazioni della gendarmeria e dell'esercito, cogliendo di sorpresa le difese locali.

