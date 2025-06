Strade vuote a Teheran mentre vanno avanti gli attacchi | le immagini di una città spettrale | GUARDA

Le strade di Teheran si presentano spettrali e silenziose, un’immagine inaspettata in una capitale assopita dalla tensione. Mentre Israele e Iran si scambiano attacchi dopo una settimana di conflitto, la città sembra aver scelto il silenzio e l’isolamento. Venerdì, le immagini di questa metropoli deserta raccontano di una crisi che scuote le fondamenta della regione, lasciando tutti a chiedersi cosa ci riserva il futuro.

