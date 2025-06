Strade chiuse e divieti per la festa in onore di San Luigi Gonzaga

Preparati a vivere una festa indimenticabile in onore di San Luigi Gonzaga a Pescara, dal 20 al 22 giugno. Per garantire un evento sicuro e coinvolgente, alcune strade saranno chiuse e sono stati adottati divieti temporanei alla circolazione. La città si anima con celebrazioni e tradizioni, ma è fondamentale rispettare le disposizioni comunali per permettere a tutti di partecipare in sicurezza. Scopri i dettagli e pianifica al meglio la tua visita!

Festeggiamenti in onore di san Luigi Gonzaga a Pescara da venerdì 20 a domenica 22 giugno. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sono state previste alcune limitazioni e modifiche alla circolazione stradale. A disciplinare il tutto è un'apposita ordinanza del Comune.

