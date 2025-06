Strada Provinciale 6 di Carpaneto senso unico alternato per i lavori al ponte sul Vezzeno

Attenzione agli automobilisti: sulla strada provinciale 6 di Carpaneto, il senso unico alternato sarà in vigore per lavori di manutenzione e sicurezza sul ponte del torrente Vezzeno. La Provincia di Piacenza garantisce interventi fondamentali per la viabilità e la sicurezza di tutti. Vi invitiamo a pianificare i vostri spostamenti e a rispettare la segnaletica temporanea, affinché i lavori si concludano nel minor tempo possibile e senza inconvenienti.

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, ripristino dei paramenti murari e installazione delle barriere di sicurezza sul ponte sul torrente Vezzeno, lungo la Strada Provinciale 6 di Carpaneto nel territorio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Strada Provinciale 6 di Carpaneto, senso unico alternato per i lavori al ponte sul Vezzeno

In questa notizia si parla di: strada - provinciale - carpaneto - lavori

