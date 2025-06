Strada killer a Baronissi | investita e uccisa una piccola volpe

Una scena che spezza il cuore, quella di una piccola volpe investita e lasciata senza vita sulla strada di Baronissi. Nella tarda serata di mercoledì ad Antessano, il dispiacere ha attraversato il cuore di chi ha assistito a questa triste scena, testimoniando ancora una volta la fragilità della fauna selvatica nel nostro territorio. Un automobilista di passaggio, Massimo Giannattasio, ha provato a intervenire, ma purtroppo ogni sforzo è risultato inutile.

Tanta amarezza, nella tarda serata di mercoledì, ad Antessano di Baronissi, dove una piccola volpe è stata trovata morta in strada dopo il negozio dei cinesi e il distributore di carburantie. Il corpicino era riverso a terra, freddo. Un automobilista di passaggio, Massimo Giannattasio, lo ha.

In questa notizia si parla di: strada - baronissi - piccola - volpe

Strada killer a Baronissi: investita e uccisa una piccola volpe; Baronissi – città dei graffiti, in provincia di Salerno.

