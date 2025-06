Stracci e detersivi al posto dei giocattoli | il regalo di compleanno una mamma divide i genitori

Una mamma australiana ha suscitato scalpore portando a una festa di compleanno un regalo insolito: stracci e detersivi al posto dei tradizionali giocattoli. La sua scelta ha acceso un dibattito tra chi ha trovato il gesto offensivo e chi invece lo ha apprezzato come un pensiero pratico. Un’esperta di galateo interviene, evidenziando che il vero regalo deve considerare anche il benessere del bambino. Ma questa decisione può davvero insegnare qualcosa sulla genitorialità moderna?

