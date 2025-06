Stormi Festival a Il Mulino di Piossasco

Due date con giovani band, energia pura e musica live. Nuove voci del territorio torinese si esibiscono in concerti a basso impatto ambientale, dove la luce sul palco si accende grazie alle pedalate del pubblico! Lineup: - sabato 2106: Loyo, Mitcho, The Snookers, Giulia Impache. - giovedì.

