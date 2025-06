Stop dall’Ue alle imprese cinesi per gli appalti sanitari pubblici di oltre 5 milioni

L'Unione Europea mette un freno alle imprese cinesi negli appalti sanitari pubblici superiori ai 5 milioni di euro, una decisione strategica presa in vista del summit di fine luglio che celebrerà i 50 anni di relazioni diplomatiche tra i due partner. Questa misura, nata dalle prime conclusioni di un'indagine avviata ad aprile 2024, segna un passo importante per tutelare gli interessi europei nel settore sanitario e rafforzare le proprie politiche di sicurezza. Le imprese...

La decisione dell’ Ue arriva nel bel mezzo degli incontri preparatori al summit di fine luglio per i 50 anni di relazioni diplomatiche tra i due partner. Le imprese cinesi non potranno partecipare ad appalti pubblici per dispositivi sanitari oltre i cinque milioni di euro. La norma arriva in seguito alle prime conclusioni di un’indagine, avviata ad aprile 2024, ai sensi del Regolamento europeo per gli appalti internazionali (Ipi). Imprese cinesi fuori da appalti pubblici per dispositivi sanitari oltre i 5 milioni. La Commissione europea, per arrivare a questa decisione, ha valutato la misura come una “risposta proporzionata alle barriere imposte dalla Cina”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it