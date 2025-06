Stop cibo falso Coldiretti sarà al torneo di basket con il tavolo informativo a tutela del Made in Italy

Tradizione, qualità e autenticità del nostro cibo. Durante il torneo di basket 3x3 Santa Street a Santarcangelo dal 20 al 22 giugno, Coldiretti Rimini sarà presente con un tavolo informativo per sensibilizzare i cittadini sulla proposta di legge europea “Stop cibo falso – l’origine in etichetta”. Una battaglia di civiltà a tutela della genuinità del Made in Italy, perché conoscere l’origine dei prodotti è un diritto fondamentale di ogni consumatore.

In occasione del torneo di basket 3x3 Santa Street, che si terrà a Santarcangelo dal 20 al 22 giugno, Coldiretti Rimini sarà presente con un proprio punto informativo per promuovere la proposta di legge europea “Stop cibo falso – l’origine in etichetta”. “Una battaglia di civiltà a tutela della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - "Stop cibo falso". Coldiretti sarà al torneo di basket con il tavolo informativo a tutela del Made in Italy

In questa notizia si parla di: stop - cibo - falso - coldiretti

Il ministro Lollobrigida: “Stop ai pirati del cibo. Il voto nelle Marche? Vince Acquaroli” - Il ministro Francesco Lollobrigida, in visita nelle Marche, sottolinea l'importanza di proteggere le eccellenze agroalimentari da minacce come l'agropirateria.

?Si procede con la raccolta firme STOP CIBO a FALSO. Grazie all’assessora veneziana LAURA BESIO per il suo sostegno ma anche a Don Mauro Margagliotti che ci ha supportati nella raccolta firme durante la Sagra di Bissuola. L’obiettivo della proposta Vai su Facebook

Stop cibo falso. Coldiretti sarà al torneo di basket con il tavolo informativo a tutela del Made in Italy; Stop cibo falso: origine in etichetta. Firma la petizione; Stop al cibo falso: la battaglia di Coldiretti per l’origine in etichetta.

‘Stop al cibo falso’, la petizione - Continuano le iniziative di Coldiretti nella raccolta di firme a sostegno della proposta di legge europea ‘Stop cibo ... Lo riporta msn.com

Coldiretti: stop al falso made in Italy, obbligo di marchio Ue sui prodotti - anche in riferimento anche alla lotta di Coldiretti e del governo in Europa contro il cibo artificiale, che «non bisogna ... Si legge su ilmessaggero.it