Stop alla vendita di cani e gatti nei negozi | dal Parlamento europeo nuove regole su benessere e tracciabilità

Il Parlamento europeo si impegna a proteggere i nostri amici a quattro zampe approvando nuove norme contro la vendita di cani e gatti nei negozi, con un focus sul benessere e la tracciabilità. Tra le misure chiave, lo stop alle vendite in negozio e l’obbligo di microchip per tutti gli animali. Un passo importante, ma il percorso è ancora in corso: ecco cosa bisogna sapere. Continua a leggere

Da @Europarl_IT stop a vendita cani e gatti nei negozi, microchippatura obbligatoria e introduzione Lista Positiva che sancisce specie diverse da cani e gatti che non potranno essere detenute o vendute. Bene! ora tutto passa a @EU_Commission Vai su X

Dal Parlamento Europeo arrivano alcuni passi avanti per la tutela di cani e gatti e per combattere il traffico di cuccioli. È stato infatti votato il regolamento UE sul benessere di cani e gatti che contiene alcune norme fondamentali per la loro tutela. A partire dallo Vai su Facebook

