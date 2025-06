Stop alla strage di pulcini maschi | il Masaf annuncia le linee guida per gli allevamenti

Un nuovo capitolo si apre nella tutela animale: il Ministero dell'Agricoltura ha approvato le linee guida per introdurre l’ovo sessaggio negli allevamenti, fermando così la strage dei pulcini maschi. Un risultato storico che segna un passo decisivo verso un settore più etico e responsabile. Animal Equality celebra questa conquista, ma invita a mantenere alta l'attenzione: la strada verso il rispetto degli animali è appena iniziata.

Il Ministero dell'Agricoltura annuncia la firma delle linee guida per salvare i pulcini maschi introducendo l'ovo sessaggio negli allevamenti. Animal Equality esulta: "Passo fondamentale per risparmiare milioni di vite, continuiamo a vigilare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

