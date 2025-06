Stop alla ' malamovida' incontro operativo tra Comune e prefetto Ma intanto si prepara una manifestazione

Il dibattito sulla malamovida a Cervia si intensifica: mentre il Comune e la Prefettura si confrontano per garantire sicurezza e decoro, si annuncia anche una prossima manifestazione per affrontare le criticità. La collaborazione tra le istituzioni è fondamentale, ma le iniziative della società civile mostrano quanto questa questione sia sentita dalla comunità. La sfida resta quella di trovare un equilibrio tra divertimento e rispetto delle regole, affinché Cervia possa riaffermare il suo fascino senza compromessi.

Dopo le ordinanze contro la 'malamovida' con più controlli nelle aree critiche e più agenti, il Comune di Cervia fa sapere che è "in costante contatto e in continua interlocuzione con la Prefettura e le forze dell’ordine, in merito alle criticità relative al decoro e alla sicurezza urbana in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Stop alla 'malamovida', incontro operativo tra Comune e prefetto. Ma intanto si prepara una manifestazione

Il Comune dice no alla "malamovida". "Vogliamo un modello di turismo fondato su sport e benessere" - La giunta comunale di Cervia si pronuncia con fermezza contro la malamovida, delineando un nuovo modello di turismo.

ALTRO CHE MALAMOVIDA, E' MALAGESTIONE: IL COMUNE SPEGNE L'ESTATE DEI GIOVANI di Proposta Civica Con la cancellazione dell'Orvieto Sound Festival, l'Amministrazione Comunale ha di fatto rinunciato a qualsiasi proposta culturale e ricreativ

Giro di vite contro la malamovida a Marsala, niente alcolici dopo le 23 e stop alla musica dopo l'una

