Stop agli scontrini di carta entro il 2029 | ecco il piano per l’addio ai documenti commerciali non riciclabili

Addio agli scontrini di carta entro il 2029: un passo deciso verso la digitalizzazione e la sostenibilità. Il governo ha approvato un piano ambizioso, che trasformerà i documenti commerciali in file elettronici, riducendo sprechi e impatto ambientale. La data di stop per le grandi imprese della distribuzione segnerà una svolta epocale, promuovendo un futuro più green e digitale per l’Italia. È il momento di abbracciare questa rivoluzione digitale e di prepararsi al cambiamento.

Niente più scontrini di carta entro il 2029. È l’obiettivo del governo dopo l’approvazione della risoluzione presentata da Fratelli d’Italia (primo firmatario Saverio Congedo) in commissione Finanze della Camera. Lo riferisce Il Sole 24 ore. Non significa ovviamente che qui documenti commerciali, prova del passaggio di denaro, scompaiano: verranno memorizzati solo in forma elettronica. La data di stop per le imprese della grande distribuzione è il 1° gennaio 2027, seguite dopo un anno dagli altri soggetti con volume d’affari superiore a una certa soglia. La terza tappa è quella del 1° gennaio 2029, quando tutti gli altri esercenti dovranno adattarsi alle nuove disposizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Stop agli scontrini di carta entro il 2029”: ecco il piano per l’addio ai documenti commerciali non riciclabili

